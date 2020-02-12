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Сбербанк подключил к своей платежной системе операторов мобильной связи Узбекистана

Клиенты банка смогут без комиссии оплатить услуги связи местных компаний при помощи мобильного приложения или через устройства самообслуживания

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сбербанк подключил всех операторов мобильной связи Узбекистана к своей экосистеме мгновенных денежных переводов. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Теперь наши клиенты в Сбербанк Онлайн могут легко и быстро пополнить баланс любого оператора мобильной связи Узбекистана <…> В декабре мы подключили операторов связи Республики Таджикистан, и в наших планах расширять свое присутствие и портфель услуг на международном рынке платежей", - заявил директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Кирилл Дмитриев.

Клиенты Сбербанка смогут без комиссии оплатить услуги связи компаний Ucell, Beeline Uzbekistan, UzMobile, UMS и Perfectum Mobile при помощи мобильного приложения банка или через устройства самообслуживания.

В конце 2019 года Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав соглашение с Национальным оператором Таджикистана Tcell. Банк принял решение о расширении сотрудничества Сбербанка с мобильными операторами стран СНГ. Помимо Узбекистана и Таджикистана, к системе переводов подключены банки Киргизии.

Теги
ТаджикистанУзбекистанРоссия
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