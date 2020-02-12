Посол США заявил, что Вашингтон готов предложить Минску поставки газа через Литву

ВИЛЬНЮС, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы предложить Белоруссии альтернативный вариант получения американского сжиженного природного газа через Литву. Об этом сообщил в среду Балтийской службе новостей посол США в Вильнюсе Роберт Гилкрист.

"Мне бы очень хотелось видеть, как через Клайпеду [Клайпедский морской порт] поставляется сжиженный природный газ из США, который поступает на рынок Литвы, а возможно, и Белоруссии", - сказал он.

Дипломат воздержался от прямого ответа на вопрос, ведутся ли переговоры о поставках газа из США в Белоруссию. "Это новое дело, но в США к нему проявляется интерес. Об этом я буду говорить во время встречи в правительстве [Литвы], которая состоится в ближайшее время", - отметил он.

Ранее на фоне разногласий Минска и Москвы по условиям поставок нефти Белоруссия в конце января получила через Клайпеду первую партию купленной в Норвегии нефти. Около 80 тыс. тонн были доставлены норвежским танкером "Брейвикен" и по железной дороге перевезены заказчику на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.