Офис президента Украины надеется превратить страну в "экономическую Мекку"

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Офис президента Украины планирует более эффективно работать с губернаторами и сделать страну "экономической Меккой". Об этом в среду на брифинге заявил новый глава офиса президента Андрей Ермак.

"Еще одно направление, это наша цель и желание, чтобы Украина стала экономической Меккой. У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство, все, кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата", - сказал он.

Ермак назвал одним из важных направлений региональную политику. "Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача офиса президента, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", - заявил Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля издал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, другим указом Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Ермака, который до этого занимал пост помощника президента и занимался вопросами внешней политики. В частности, Ермак проводил переговоры как представитель Зеленского в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция), а также возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.