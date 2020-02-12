{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Испанские миноритарии ЮКОСа возместили России около €3,6 млн судебных издержек

Общая сумма судебных издержек, которые по вердиктам западных судов были взыскали с экс-акционеров ЮКОСа в пользу российской стороны, составляет около $6,7 млн

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Испанские миноритарные акционеры ЮКОСа перечислили в российский бюджет около €3,6 млн в возмещение судебных издержек российской стороны, связанных с отменой арбитражного решения, ранее вынесенного в их пользу. Об этом ТАСС сообщили в среду в Международном центре правовой защиты (МЦПЗ), который представляет за рубежом интересы РФ в судах по "делу ЮКОСа".

"Испания стала пятой страной, чьи суды обязали бывших акционеров ЮКОСа покрыть судебные издержки Российской Федерации, связанные с необоснованными исками и исполнительными производствами за рубежом, инициированными структурами этой компании", - уточнили в МЦПЗ. Ранее аналогичные решения были вынесены судами Великобритании ($1,71 млн по линии иска FPH, еще одной структуры, входившей в систему компаний "ЮКОС"; Франции (€705 тыс.), Бельгии (€28,2 тыс.) и Германии (€188 тыс.).

"К настоящему времени общая сумма судебных издержек, которые согласно вердиктам западных судов были уже взысканы с экс-акционеров ЮКОСа в пользу российской стороны, составляет порядка $6,7 млн", - сообщили в МЦПЗ.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.

Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. 18 февраля 2020 года суд должен вынести решение по жалобе акционеров ЮКОСа.

Теги
ИспанияРоссия
Реклама на ТАСС
Цена нефти Brent выросла до $55,2 за баррель
Мартовские фьючерсы WTI подорожали до $50,79 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС