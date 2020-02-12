Испанские миноритарии ЮКОСа возместили России около €3,6 млн судебных издержек

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Испанские миноритарные акционеры ЮКОСа перечислили в российский бюджет около €3,6 млн в возмещение судебных издержек российской стороны, связанных с отменой арбитражного решения, ранее вынесенного в их пользу. Об этом ТАСС сообщили в среду в Международном центре правовой защиты (МЦПЗ), который представляет за рубежом интересы РФ в судах по "делу ЮКОСа".

"Испания стала пятой страной, чьи суды обязали бывших акционеров ЮКОСа покрыть судебные издержки Российской Федерации, связанные с необоснованными исками и исполнительными производствами за рубежом, инициированными структурами этой компании", - уточнили в МЦПЗ. Ранее аналогичные решения были вынесены судами Великобритании ($1,71 млн по линии иска FPH, еще одной структуры, входившей в систему компаний "ЮКОС"; Франции (€705 тыс.), Бельгии (€28,2 тыс.) и Германии (€188 тыс.).

"К настоящему времени общая сумма судебных издержек, которые согласно вердиктам западных судов были уже взысканы с экс-акционеров ЮКОСа в пользу российской стороны, составляет порядка $6,7 млн", - сообщили в МЦПЗ.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.

Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. 18 февраля 2020 года суд должен вынести решение по жалобе акционеров ЮКОСа.