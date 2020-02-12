Второе чтение законопроекта о маркетплейсе для финуслуг может пройти в Госдуме в марте

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера (финансовом маркетплейсе) может быть вынесен на рассмотрение Госдумой во втором чтении в марте. Об этом журналистам заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков по итогам заседания рабочей группы по законопроекту.

На вопрос, будет ли законопроект рассмотрен комитетом и Госдумой в марте, он ответил: "Да, уже все высказались позитивно по законопроекту, остались нюансы".

По словам депутата, было много вопросов по прозрачности и пониманию того, куда и как будут двигаться средства населения, расчеты по которым будут происходить на платформе, и "были вопросы, связанные с большей информированностью, с пониманием того, что деньги не уйдут налево".

Возможно, в документе появится возможность существования нескольких регистраторов, предположил Аксаков. "Понятно, что он, скорее всего, будет один, но формально должна быть возможность, а там уже в зависимости от требований", - пояснил глава комитета. "Была тема делегирования идентификации - платформа может делегировать банку, банк может делегировать платформе, но поскольку могут возникнуть злоупотребления с идентификацией, - скажем, платформа делегировала банку, банк делегировал другому бланку или другой платформе - было предложение запретить переделегирование. То есть делегирование возможно, а дальше - нет, чтобы не возникло сложностей с идентификацией", - рассказал Аксаков.

"Ключевое положение заключается в том, что те маркетплейсы, которые сейчас существуют - они должны продолжать работу, никто не должен их отключать. А тот, который на основе закона будет работать, - он будет входить в реестр Банка России, у него должны быть "пряники", которые простимулируют клиента работать с этим маркетплейсом", - резюмировал депутат.

О законопроекте

Законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера был принят Госдумой в первом чтении в июне 2019 года. Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финансовому рынку Аксаковым.

Документом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. Такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера.

Оператор электронной платформы предоставляет сторонам сделки возможность осуществить расчеты по заключенным с использованием платформы сделкам с использованием специального счета оператора такой платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России. Специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы, либо в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. В законопроекте устанавливается круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца специального счета.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы. Создание такого реестра направлено на повышение удобства и прозрачности информации о сделках на финансовом рынке в целях развития конкуренции и повышения финансовой доступности.