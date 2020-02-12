{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Второе чтение законопроекта о маркетплейсе для финуслуг может пройти в Госдуме в марте

Как заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, "возможно, в документе появится возможность существования нескольких регистраторов"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера (финансовом маркетплейсе) может быть вынесен на рассмотрение Госдумой во втором чтении в марте. Об этом журналистам заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков по итогам заседания рабочей группы по законопроекту.

На вопрос, будет ли законопроект рассмотрен комитетом и Госдумой в марте, он ответил: "Да, уже все высказались позитивно по законопроекту, остались нюансы".

По словам депутата, было много вопросов по прозрачности и пониманию того, куда и как будут двигаться средства населения, расчеты по которым будут происходить на платформе, и "были вопросы, связанные с большей информированностью, с пониманием того, что деньги не уйдут налево".

Возможно, в документе появится возможность существования нескольких регистраторов, предположил Аксаков. "Понятно, что он, скорее всего, будет один, но формально должна быть возможность, а там уже в зависимости от требований", - пояснил глава комитета. "Была тема делегирования идентификации - платформа может делегировать банку, банк может делегировать платформе, но поскольку могут возникнуть злоупотребления с идентификацией, - скажем, платформа делегировала банку, банк делегировал другому бланку или другой платформе - было предложение запретить переделегирование. То есть делегирование возможно, а дальше - нет, чтобы не возникло сложностей с идентификацией", - рассказал Аксаков.

"Ключевое положение заключается в том, что те маркетплейсы, которые сейчас существуют - они должны продолжать работу, никто не должен их отключать. А тот, который на основе закона будет работать, - он будет входить в реестр Банка России, у него должны быть "пряники", которые простимулируют клиента работать с этим маркетплейсом", - резюмировал депутат.

О законопроекте

Законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера был принят Госдумой в первом чтении в июне 2019 года. Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финансовому рынку Аксаковым.

Документом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. Такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера.

Оператор электронной платформы предоставляет сторонам сделки возможность осуществить расчеты по заключенным с использованием платформы сделкам с использованием специального счета оператора такой платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России. Специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы, либо в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. В законопроекте устанавливается круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца специального счета.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы. Создание такого реестра направлено на повышение удобства и прозрачности информации о сделках на финансовом рынке в целях развития конкуренции и повышения финансовой доступности.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что уровень инфляции в России опустился до 2,4%
Президент поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, чтобы экономика страны в 2021 году росла быстрее мировой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС