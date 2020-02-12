ФАС зафиксировал рост цен на маски в России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Медицинские маски подорожали в среднем в России в рознице в два раза, в оптовом сегменте - в 2,7 раза. Об этом заявил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев в ходе конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"У нас в среднем медицинские маски подорожали в рознице на 104%, в опте - на 173%. Это означает, что аптеки сдерживают возможный рост цен", - сказал он.

ФАС будет публиковать результаты мониторинга цен на лекарства и маски в специальном разделе на своем сайте, отметил Нижегородцев. "Мы должны рассмотреть эти вопросы, связанные с ростом цен [на лекарства и маски], на предмет наличия или отсутствия картельного сговора или злоупотребления доминирующим положением. Сейчас эта общая работа, связанная с проверками, - она разворачивается, уже развернута. Мы каждую пятницу собираем подробную информацию, - рассказал представитель ФАС. - У нас на сайте ФАС сейчас должен быть организован специальный раздел, в котором мы будем помещать информацию с результатами мониторинга [цен на лекарства и медизделия]".