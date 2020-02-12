Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Стимулирующие и мотивационные выплаты будут четко стандартизованы не только по типам, но и по объему. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом. Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, отраслевая система оплаты труда медиков должна быть принята в апреле 2020 года.

"В частности, мы запланировали четкую стандартизацию всех надбавок стимулирующего и компенсационного характера", - сказал он.

Министр отметил, что в законопроекте также планируется предусмотреть снижение коэффициента совмещения медицинских работников до 1,2-1,5. При этом, по его словам, в силу определенных демографических особенностей в некоторых территориях не получится достичь запланированного уровня коэффициента совмещения к 2024 году.