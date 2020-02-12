Путин 12 февраля проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует провести в среду, 12 февраля, совещание по экономическим вопросам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Речь идет о текущей ситуации - это целая серия регулярных совещаний, которые проводит президент", - сказал он.

По словам представителя Кремля, в мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации Кремля Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, глава МЭР РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.