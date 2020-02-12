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Медведев обсудил с членами кабмина и Рогозиным строительство космодрома Восточный

На мероприятии также обсудили положение дел в госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил с членами правительства и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным строительство космодрома Восточный и создание орбитальной группировки.

"Мы неоднократно обсуждали с вами вопросы, связанные с ситуацией в Роскосмосе, со строительством космодрома Восточный, работу по созданию орбитальной группировки, целый ряд других вопросов на разных площадках, - сказал Медведев на совещании. - Сейчас рассмотрим этот вопрос на площадке Совета безопасности РФ в рамках сегодняшнего совещания".

В мероприятии, среди тем которого было также положение дел в госкорпорации "Роскосмос", приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, представители министерств, ведомств, Счетной палаты РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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