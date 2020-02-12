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Путин заявил, что уровень инфляции в России опустился до 2,4%

Президент поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, чтобы экономика страны в 2021 году росла быстрее мировой

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил снижение инфляции в стране и "уверенно низкий уровень" безработицы. "Инфляция в 2019 году сократилась до трех процентов, сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении, - сказал он на совещании по экономическим вопросам. - На уверенно низком уровне находится безработица: в среднем это 4,6% за прошлый год".

Глава государства добавил, что в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, при этом в четвертом квартале 2019 года его динамика увеличилась до 2,3%. "Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры", - подчеркнул он.

Путин также поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, чтобы экономика страны в 2021 году росла быстрее мировой. "Основная задача экономической повестки - запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти - семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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