Австралийская ITP запустила модель openCEM для возобновляемой энергетики

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Австралийская консалтинговая компания ITP, реализующая проекты в сфере возобновляемой энергетики, запустила модель openCEM с открытым исходным кодом, которая позволяет проводить мониторинг энергосетей и уровня использования энергии из альтернативных источников. Об этом сообщило издание IT News.

"Общественные дискуссии по теме возобновляемой энергии зачастую ведутся на основе предположений, не подкрепленных фактической информацией. Более того, существующие модели, отражающие реальное использование энергии из альтернативных источников, зачастую находятся в частном владении компаний и недоступны для широкого круга пользователей. Теперь эта проблема может быть решена с помощью openCEM", - сказал руководитель стратегической группы компании ITP Оливер Уолдринг.

На базе новой модели, находящейся в открытом доступе, все желающие могут проводить сценарные симуляции неограниченное количество раз и анализировать полученные результаты. Для этого ITP использовала облачные сервисы Amazon Web Services (AWS), позволяющие проводить сложные вычисления с минимальными затратами без необходимости использования локальных серверов. Решение написано на языке программирования Python и использует поисковой инструмент Elastic Search и систему Bitbucket Node.JS.

Модель разработана при поддержке Австралийского агентства по возобновляемым источникам энергии (ARENA) и Национальной лаборатории по возобновляемым источникам энергии США (NREL).