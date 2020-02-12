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Главой управления регулирования ТЭК и химпрома в ФАС назначен Армен Ханян

Прежний руководитель управления Дмитрий Махонин ранее был назначен президентом РФ врио губернатора Пермского края

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначен Армен Ханян, занимавший до настоящего времени должность руководителя управления ФАС по Москве. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, начиная со среды указанную сферу курирует статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. В то же время контроль социальной сферы и торговли будет осуществлять заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко. До этого ТЭК и химпром были закреплены за замруководителя ФАС Анатолием Голомолзиным, а торговля - за Цариковским.

Как сообщалось, 6 февраля прежний начальник регулирования ТЭК в антимонопольной службе Дмитрий Махонин был назначен президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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