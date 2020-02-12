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Новый павильон прилета пассажиров МВЛ ввели в эксплуатацию в аэропорту Барнаул

Помещение площадью 400 кв. м с современной системой обработки багажа позволит значительно сократить время обслуживания

БАРНАУЛ, 12 февраля. /ТАСС/. В международном аэропорту им Г.С. Титова (Барнаул) введен в эксплуатацию новый павильон прилета пассажиров международных воздушных линий, следует из сообщения воздушной гавани.

Строительство нового помещения для выдачи багажа было произведено в сжатые сроки. Зал оснащен современной системой обработки багажа. Помещение общей площадью 400 кв. м позволит с комфортом разместиться пассажирам международных рейсов и значительно сократит время обслуживания прибывающих пассажиров.

Первыми пассажирами, прилетевшими в новый терминал, стали 235 пассажиров рейса Утапао (Тайланд) - Барнаул авиакомпании Royal Flight.
 

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РоссияАлтайский край
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