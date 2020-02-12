ЦБ просит суд арестовать имущество экс-владельцев Минбанка на 195,7 млрд руб.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России направил заявление в Арбитражный суд города Москвы о принятии мер по обеспечению в виде наложения ареста на имущество бывших собственников и топ-менеджеров санируемого Московского индустриального банка (Минбанка) на сумму 195,7 млрд рублей. Соответствующий документ размещен в картотеке арбитражных дел.

Заявление было направлено Банком России 10 февраля этого года. В определении суда отмечается, что заседание по рассмотрению заявления назначено на 18 февраля, в 13:10.

Банк России в конце 2019 года подал иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении экс-владельцев и экс-членов правления ПАО "Московский индустриальный банк" на 195,7 млрд рублей. Ответчиками заявлены 19 человек, среди них, в частности, экс-совладельцы Минбанка: Адам Мацаев, Адам и Абубакар Арсамаковы.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что Банк России направил претензию бывшему руководству Московского индустриального банка с требованием погасить 195,3 млрд рублей убытков. По данным издания, претензия была направлена 10 декабря 19 бывшим топ-менеджерам Минбанка, руководившим им в последние три года перед санацией.

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января 2019 года. Банк на тот момент занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. Минбанк был создан в 1990 г. на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Уставный капитал банка - 2,195 млрд руб. В июле 2019 года ЦБ стал владельцем 99,99% акций санируемого Минбанка.