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Ростех представил прототип защищенных компьютеров на базе процессоров "Эльбрус"

В госкорпорации уточнили, что производить их будут на российских предприятиях

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила федеральным службам и компаниям прототипы новых компьютеров ЭЛИК на базе отечественных процессоров "Эльбрус", сообщила пресс-служба Ростеха.

"Рабочие прототипы компьютеров представлены в нескольких форматах: "все-в-одном" (моноблок) или отдельный системный блок в трех видах корпусов - настольный, тонкий настольный и ультракомпактный. Вся вычислительная техника базируется на отечественном микропроцессоре Эльбрус-1С+", - говорится в сообщении.

Изделия совместимы с российскими операционными системами Эльбрус Линукс, ОС Альт, Астра Линукс, Нейтрино и офисными пакетами МойОфис и LibreOffice. Производство компьютеров будет развернуто на российских предприятиях, уточняет Ростех.

"На сегодняшний день по совокупности трех факторов - отечественное происхождение, технические характеристики и цена - вычислительная техника ЭЛИК не имеет аналогов на российском рынке. Мы видим высокий интерес к ней со стороны крупных российских компаний. Только в топливно-энергетическом комплексе потребность оценивается приблизительно в 70-80 тыс. устройств", - цитирует пресс-служба слова индустриального директора радиоэлектронного кластера Ростеха Сергея Сахненко. По его мнению, одним из главных преимуществ устройств является гарантированное отсутствие "закладок", высокий уровень защищенности от утечек информации, кибератак и другого воздействия извне. "Эта техника будет работать надежно, независимо от санкций и намерений зарубежных производителей", - сказал он.

На ПК можно установить до 16 ГБ оперативной памяти, интегрировать в корпус источник бесперебойного питания, встроенный в клавиатуру считыватель смарт-карт, датчик вскрытия.

Среди посетителей специализированной выставки Ростеха для федеральных служб и коммерческих компаний - представители Росстата, Росстандарта, Федеральной службы исполнения наказаний, аэропортов, крупных российских компаний. На выставке представлены около 50 современных цифровых решений в сфере медицины, вычислительной техники, телекоммуникаций и безопасности.

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