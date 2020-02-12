В ЦБ прогнозируют ускорение роста экономики РФ, если эпидемия в Китае пойдет на спад

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Рост российской экономики в первом полугодии 2020 года сохранит набранные в конце 2019 года темы роста при условии, что эпидемия, вызванная новым коронавирусом в КНР, пойдет на спад и при отсутствии других значимых внешнеэкономических шоков. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Рост российской экономики ускорился во второй половине 2019 года до уровней, близких к потенциальным. Опережающие показатели говорят о сохранении набранных темпов в начале и в первом полугодии 2020 года при условии, что эпидемия коронавируса в мире пойдет на спад и при отсутствии других значимых внешнеэкономических шоков", - указано в материалах регулятора.

Рост ВВП России в I квартале может составить 0,4% в квартальном выражении, во II квартале - 0,4-0,5%.

"Текущие оценки также указывают на вероятность умеренного ускорения экономического роста в первом полугодии 2020 года, в результате чего темпы роста экономики будут в полной мере соответствовать ее потенциалу или даже незначительно превысят его. Рост в I квартале 2020 года с учетом краткосрочных статистических данных, доступных на конец января, оценивается на уровне +0,4% в квартальном выражении, во II квартале - в диапазоне 0,4-0,5%", - говорится в бюллетене департамента.

Эксперты также считают, что тренд на возврат инфляции в России к отметке 3,5-4% сформируется в ближайшие месяцы.

"На замедление инфляции продолжают влиять временные факторы, связанные с выходом из расчета инфляции эффекта от повышения НДС и индексации тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года, а также с укреплением рубля, хорошим урожаем большинства сельхозкультур и аномально теплой для зимы погодой в средней полосе России. По нашим расчетам, в ближайшие месяцы сформируется тренд на возврат инфляции к уровню 3,5-4% к концу 2020 года", - указано в материалах департамента ЦБ РФ.