Власти Дагестана выделили 90 млн рублей на строительство сборных мостов в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана выделили 90 млн рублей на строительство сборных автомобильных мостов в 2020 году, сообщил в среду глава Дагестана Владимир Васильев на заседании Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан" в Махачкале.

"Мы - страна гор, нам нужно где-то 100 мостов, чтобы нормально приехать [куда-то], а не объезжать десятки километров. <…> На сегодня мы выделили 90 млн рублей [на строительство сборных мостов] ", - сказал глава региона.

По его словам, первый такой мост в прошлом году сделал выпускающий продукцию оборонного назначения Кизлярский электромеханический завод (ОАО "Концерн КЭМЗ"). "Он сделал первый мост в 37 метров. Это металлический мост за 6 млн рублей, по нему может ездить даже грузовой автомобиль. Что нам мешает построить такие мосты? Еще сделать цех по обслуживанию в горной части, где нет рабочих мест. И этот мост проверять, подкручивать, смазывать, подкрашивать. Такие мосты стоят десятилетиями", - заключил Васильев.

В декабре генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов сообщал ТАСС, что в 2019 году по предложению главы Дагестана изготовили и поставили ГУ МЧС по республике первый сборный автомобильный мост. Он быстро и легко собирается из отдельных элементов и может использоваться как временный, а при необходимом обслуживании - и как постоянный. Ахматов сообщил, что в 2020 году предприятие планирует поставить ГУ МЧС по Дагестану порядка 15 сборных автомобильных мостов.

Ибрагим Ахматов также отметил, что потребность в подобных мостах, которые можно собрать в короткие сроки, только в Дагестане составляет около 100 штук. В горах региона очень много мостов, которые сносятся ливнями и селевыми потоками, люди остаются без сообщения с внешним миром, поэтому глава республики предложил ОАО "Концерн КЭМЗ" поработать в этом направлении.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.