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В Петербурге ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке медицинских масок

Несколько оптовых поставщиков масок подняли отпускные цены для розничных предприятий города более чем в 1,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело против пяти оптовых поставщиков медицинских масок, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции и синхронном завышении цен на продукцию более чем в 1,5 раза. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ведомства.

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"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ст. 11 Закона о защите конкуренции в отношении оптовых поставщиков медицинских масок: ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" "Эклиф" ", ООО "Профитмед СПб", ООО "Новамед СПб", - говорится в сообщении.

В ходе мониторинга цен на медицинские маски антимонопольный орган выявил, что указанные организации с середины января по начало февраля 2020 года единовременно подняли отпускные цены для розничных предприятий более чем в 1,5 раза.

"Санкт-Петербургское УФАС изучило цепочку "производитель - дистрибьютор - розница" и пришло к выводу, что возможные признаки картельного соглашения, вероятно, присутствуют на уровне оптовых продаж", - цитирует пресс-служба руководителя регионального управления ФАС Вадима Владимирова.

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В начале февраля ФАС предложила создать оперативный штаб с участием властей регионов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на медицинские маски.

На фоне новостей о распространении коронавируса в России вырос спрос на маски, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКитайская вирусная пневмония
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