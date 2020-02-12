В Петербурге ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке медицинских масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело против пяти оптовых поставщиков медицинских масок, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции и синхронном завышении цен на продукцию более чем в 1,5 раза. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ведомства.

"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ст. 11 Закона о защите конкуренции в отношении оптовых поставщиков медицинских масок: ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" "Эклиф" ", ООО "Профитмед СПб", ООО "Новамед СПб", - говорится в сообщении.

В ходе мониторинга цен на медицинские маски антимонопольный орган выявил, что указанные организации с середины января по начало февраля 2020 года единовременно подняли отпускные цены для розничных предприятий более чем в 1,5 раза.

"Санкт-Петербургское УФАС изучило цепочку "производитель - дистрибьютор - розница" и пришло к выводу, что возможные признаки картельного соглашения, вероятно, присутствуют на уровне оптовых продаж", - цитирует пресс-служба руководителя регионального управления ФАС Вадима Владимирова.