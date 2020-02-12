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Новак проводит первую встречу с новым главой Минэнерго Казахстана

Стороны планируют обсудить сотрудничество в энергетике, в том числе сделку ОПЕК+

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак проводит первую встречу с новым главой Минэнерго Казахстана Нурланом Ногаевым. Стороны планируют обсудить сотрудничество в энергетике, в том числе сделку ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил глава российского ведомства.

"Это первый визит министра энергетики (Казахстана - прим. ТАСС). Он приезжает, чтобы обсудить сотрудничество в энергетике. Он недавно назначен. Мы будем обсуждать все вопросы, которые касаются сотрудничества между Россией и Казахстаном: в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли", - сказал Новак.

"Безусловно, мы обсудим и ситуацию на рынке, поскольку Казахстан является членом соглашения между 24 странами - участниками соглашения (ОПЕК+ - прим. ТАСС). Мы эту тему тоже обсудим", - добавил министр.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/ с, а в целом текущее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

В среду глава Минэнерго Александр Новак проведет совещание с российскими нефтяниками по вопросу дальнейшей реализации сделки ОПЕК+.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичКазахстанРоссия
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