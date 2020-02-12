"Алроса" отметила снижение спроса на алмазы в феврале из-за коронавируса

ТАСС, 12 февраля. Новый коронавирус оказал значительное влияние на объемы продаж алмазов, не исключено, что снижение спроса на алмазы, характерное для февраля, продолжится и в марте. Об этом пишет агентство Rapaport со ссылкой на выступление главы "Алросы" Сергея Иванова на Международной алмазной неделе в Рамат-Гане (Израиль).

"Влияние [коронавируса] уже довольно большое, - сказал Иванов. - Мы понимаем, что наши клиенты в настоящее время заняли очень осторожную позицию в отношении того, что происходит, и оценивают свои стратегии на рынках Азии во втором квартале".

Глава "Алросы" отметил, что для более четкой оценки влияния коронавируса на алмазную отрасль в будущем нужно больше информации о происходящем. Он добавил, что в январе "Алроса" сохранила для клиентов минимальные требования по выполнению ежемесячных закупок, которые действуют с августа 2019 года. Но, по его мнению, ситуация на мировом рынке вряд ли изменится в ходе февральской торговой сессии, которая началась в среду, или в марте. Иванов добавил, что на фоне вспышки инфекции в Китае и соседних странах продажи ювелирных изделий в последние две-три недели практически не осуществлялись.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.

Планы компании

Иванов отметил, что на фоне внешних проблем и дисбаланса запасов "Алроса" приостановила добычу алмазов на россыпных месторождениях, где добываются алмазы стоимостью $50-60 за карат. "В случае восстановления рынка нам потребуется от трех до пяти месяцев, чтобы возобновить там добычу, но мы не думаем, что будет разумно сделать это в этом году. Может быть даже и в 2021 году", - сказал глава "Алросы".

Компания в 2020 году планирует снизить добычу алмазов на 11%, до 34,3 млн карат, что позволит стабилизировать рынок, считает Иванов. На начало 2020 года запасы "Алросы" возросли до более 22 млн карат, две трети из которых приходится на ювелирные алмазы. "Алроса" в январе этого года увеличила продажи алмазов в 1,4 раза, до $390,2 млн, а бриллиантов - в 4,3 раза, до $14,8 млн. Всего в январе 2020 года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $405 млн, что на 44% больше, чем годом ранее.