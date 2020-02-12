Кабмин получит контроль над пакетом акций Сбербанка до годового собрания акционеров

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Передача пакета акций Сбербанка от Банка России под контроль правительства РФ и формирование новых органов управления кредитной организации должны пройти до годового собрания акционеров. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров", - сказал Греф.

Он также сообщил, чтоинвестиционное сообщество позитивно восприняло решение о передаче ЦБ РФ контроля в Сбербанке правительству РФ. "Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций - 50% плюс 1 акция - от Центрального банка правительству. Мы долго готовили это событие. И самое главное, что вчера эта новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом. Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи и инвесторы поддерживают этот трансфер", - сказал Греф.

Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда перейдет от ЦБ РФ пакет акций Сбербанка, получит в виде дивидендов кредитной организации значительно больший доход, чем от других нынешних инвестиций, отметил Греф. "Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются", - сказал он.