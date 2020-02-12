Сельхозтоваропроизводители Ставрополья полностью обеспечены овощехранилищами

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Емкость овощехранилищ на Ставрополье превысила 130 тыс. т, что позволяет полностью покрыть потребность местных сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщило в среду журналистам управление по информполитике правительства региона.

"На Ставрополье емкость овощехранилищ превысила 130 тыс. т. Сельхозтоваропроизводители края полностью обеспечены овощехранилищами. За последние три года в крае при господдержке было реализовано три проекта (два в Ипатовском городском округе и один в Арзгирском муниципальном районе) по строительству и реконструкции овоще- и картофелехранилищ общей мощностью 17,6 тыс. т. Сумма субсидий по трем реализованным проектам составила 43,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления, в крае в настоящее время имеются 36 овоще-, картофелехранилищ общим объемом хранения более 130 тыс. т. Около 60% продукции хранится россыпью, еще 30% в таре и 10% моется и фасуется. Мощности по хранению расположены, как правило, в западной и южной частях региона, где сосредоточено основное производство овощей открытого грунта и картофеля, закладываемых на зимнее хранение: лука, моркови, свеклы, капусты.

"Благодаря созданию современных мощностей хранения аграрии смогли повысить рентабельность производства, а жители получили богатый вне сезона выбор овощей. Немаловажно, что в отпускной цене на овощи затраты производителей при хранении продукции учитывают только расходы за электроэнергию", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в регионе продолжается реализация государственной поддержки "Капекс" (компенсация капитальных затрат - прим. ТАСС), которая предусматривает возмещение 20% затрат на строительство овощехранилищ. "В рамках господдержки введены современные мощности, оснащенные передовым оборудованием регулирования микроклимата для хранения продукции длительное время. Именно поэтому сегодня в крае в свободной реализации находится порядка 30 тыс. т свежих овощей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.