Дефицит бюджета России в январе составил 159,9 млрд рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета в январе 2020 года составил 159,9 млрд рублей. Об этом говорится в размещенных на сайте Минфина РФ материалах.

Доходы бюджета в январе составили 1,556 трлн рублей или 7,6% от общего объема доходов федерального бюджета, утвержденного федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", из них нефтегазовые - более 615,9 млрд рублей, ненефтегазовые - 939,7 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета составили 1,716 трлн рублей или 8,8% от общего запланированного на год объема расходов и 8,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Максимальные объемы администрируемых доходов пришлись на Федеральную налоговую службу (ФНС) - 987,8 млрд рублей и Федеральную таможенную службу (ФТС) - 357,0 млрд рублей.

Самыми большими статьями расходов стали социальная политика - 505,1 млрд рублей, здравоохранение - 299,7 млрд рублей, национальная оборона - 197,4 млрд рублей, образование - 136,2 млрд рублей.