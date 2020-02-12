В Казахстане заявили об отсутствии согласованной позиции с Россией по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия и Казахстан еще обсуждают свою позицию по сделке ОПЕК+, в настоящее время окончательного решения нет. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев после встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"На сегодняшний день и Россия, и Казахстан на стадии обсуждения своих позиций. Мы понимаем, что высокие цены - это хорошо, но вместе с тем мы должны учитывать интересы ресурсодержателей, нефтяных компаний. Поэтому на сегодняшний день окончательного решения нет, будем согласовывать свои позиции, потому что Казахстан и Россия - стратегические партнеры", - сказал Ногаев.

Он также сообщил, что окончательного решения о проведении министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+ в конце февраля на фоне вспышки коронавируса, приведшей к снижению мировых цен на нефть, нет.

"Учитывая все происходящее в мире, было желание назначить данную встречу в конце февраля. Но на сегодня это не согласовано. Решения нет", - сказал он.

Встреча ОПЕК и ОПЕК+ запланирована на 5-6 марта, решения о переносе официально не объявлялось.

Ногаев, отвечая на вопрос о предлагаемой новой квоте для Казахстана в рамках соглашения о сокращении добычи нефти, отметил, что республике предлагают еще сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 20-30 тыс. баррелей в сутки.

Сокращение добычи

Действующее соглашение предполагает снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Ранее технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/с, а в целом текущее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия это предложение не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

Со ссылкой на источники ТАСС сообщалось, что российские нефтяные компании 12 февраля соберутся на совещании у министра энергетики РФ Александра Новака по вопросу будущего реализации сделки ОПЕК+.