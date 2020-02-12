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Поставки нефти из Казахстана в Белоруссию обсуждаются в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Белоруссия обращалась к Казахстану по поставкам нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы. Этот вопрос обсуждается в рамках ЕАЭС. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев после встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Да, было такое предложение (о поставках нефти в Белоруссию - прим. ТАСС). На сегодняшний день в рамках ЕврАзЭС мы должны иметь соглашение при поставке нефти и нефтепродуктов. Такое соглашение с Российской Федерацией у нас есть. Сегодня прорабатывается вопрос с остальными членами союза", - сказал Ногаев.

Отвечая на вопрос о возможности Казахстана поставить нефть Белоруссии, Ногаев отметил: "Мы говорим так: соглашение - это механизм поставки, а сама поставка - это коммерческая сделка. Это ресурсодержатели сами должны договариваться. Мы содействовали встрече с недропользователями и должны сами принять решение, насколько это выгодно им".

Теги
БелоруссияКазахстан
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