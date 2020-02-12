Жаров заявил, что ничего не знает о возможном назначении главой "Газпром-медиа"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении руководителем "Газпром-медиа".

"Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий", - сказал он в среду ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на двоих собеседников в ведомстве сообщила, что глава Роскомнадзора может покинуть свой пост. Его место, по информации издания, может занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов. Сам Жаров, как сообщили источники, займет пост руководителя "Газпром-медиа".