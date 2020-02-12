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Нацбанк: налоговый маневр в РФ не окажет влияния на платежный баланс Белоруссии

Глава Нацбанка Белоруссии отметил, что налоговый маневр предусмотрен в прогнозах и по денежно-кредитной политике, и в целом по макроэкономической политике

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур считает, что реализуемый в России налоговый маневр в нефтяной сфере не окажет существенного влияния на состояние платежного баланса республики. Такое мнение он выразил в среду на брифинге.

"Налоговый маневр, который реализует Россия, предусмотрен в прогнозах и по денежно-кредитной политике, и в целом по макроэкономической политике. То влияние, которое мы будем иметь от маневра по текущему году, не окажет дополнительного воздействия на платежный баланс, - сказал Каллаур. - Мы уже предусмотрели эти негативные моменты. Возможные ухудшения не носят существенного характера и в условиях плавающего курса не окажут негативного воздействия в целом и на валютном рынке".

Глава Нацбанка отметил, что в начале года ситуация на валютном рынке страны несколько ухудшилась, население стало чистым покупателем валюты. По данным регулятора, в январе белорусы купили иностранной валюты на $45 млн.

В связи с реализацией налогового маневра в России Белоруссия будет покупать нефть в России по мировым ценам. В 2019 году цена беспошлинной российской нефти для республики составляла 80% от мировой цены. В 2020 году она выросла до 83%.

Теги
БелоруссияРоссия
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