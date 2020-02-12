ЦБ продаст акции Сбербанка через SPO или "в рынок" после их выкупа у миноритариев

"Банк России выкупит акции, а потом продаст их. В законе написано, что мы должны продать их до конца 2022 года. Если их будет много, то мы проведем SPO. Если будет немного, то в рынок продадим. Это зависит от объема", - сказал первый зампред ЦБ.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России может продать выкупленные у миноритариев по оферте акции Сбербанка в рамках SPO или "в рынок". Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Он добавил, что передача контрольного пакета Сбербанка от Банка России к правительству не должна повлиять на аппетиты инвесторов относительно кредитной организации.

"По оценке аналитиков, оценка акций Сбербанка - выше текущей цены. Дивидендная доходность хорошая. Очень сильное корпоративное управление. Но я, как член совета директоров Сбербанка, могу сказать вам, что на месте инвесторов я бы не стал пользоваться этой возможностью", - пояснил Швецов.

"Рынок акций ликвиден, и инвестор, в случае Сбербанка, всегда сможет уйти из своих инвестиций. Кроме того, нет концентрации акционерного капитала в одних руках, все пакеты - они достаточно маленькие. Следовательно, если инвестору что-то не нравится, он может это сделать, не дожидаясь оферты, или после того, как оферта закончится. Поэтому мы не предполагаем, что будет большой отклик на эту оферту, но при этом - сколько будет, столько выкупим", - добавил он.

Швецов также отметил, что оферта по акциям Сбербанка выставляется Банком России как продавцом, а не Минфином как покупателем в рамках договоренности.

"Так договорились. Есть сделка, есть у сделки куча компонент. Обязанность выставлять оферту - она есть. А почему выставляет ЦБ? Потому что так договорились", - сказал Швецов, добавив, что оферта коснется только обыкновенных акций Сбербанка, а не привилегированных, как это и предусмотрено законом.

"Она (оферта) выставляется не в момент, когда правительство пересечет 30% или 50%, а в рамках первого пакета. Поскольку уже намерение приобрести 50% - в законе, ждать, когда вот эти формальные границы перейдут, нет смысла, мы выставляем ее (оферту) сразу", - сказал первый зампред ЦБ.