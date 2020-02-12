Полпред в ЦФО считает, что привлечение инвестиций в регионы должно носить целевой характер

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Работа по привлечению инвестиций в регионы России должна носить целевой характер, а в инвестиционных портфелях субъектов должно быть больше проектов, чтобы достигнуть необходимый показатель привлечения инвестиций - 27% от объема внутреннего регионального продукта (ВРП). Такое мнение высказал в среду полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

"Президент поставил задачу обеспечить темпы роста не менее чем на 5% в год с тем, чтобы достигнуть определенного процента от ВВП. Для субъектов РФ этот показатель составляет 27% от ВРП. Для многих регионов - это высокая планка, и для ее достижения текущего портфеля реализованных инвестпроектов недостаточно. Поэтому важно, чтобы работа по привлечению инвестиций носила целевой характер", - сказал он на заседании совета при полпреде в ЦФО на тему "Об организации работы по увеличению объема инвестиций в основной капитал".

Полпред отметил, что именно от объема привлеченных инвестиций зависит возможность создания высокопроизводительных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, сокращение бедности, увеличение зарплат населения и доходов региональных бюджетов, которые могут быть направлены на реализацию нацпроектов. "На эту работу завязан не один, а как минимум пять из 15 ключевых показателей эффективности высших должностных лиц регионов России", - пояснил Щеголев.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, решения, озвученные на заседании совета, упростят работу регионов по привлечению конкретных инвесторов. Он сообщил, что, в частности, обсуждались меры по повышению доступности инструментов для привлечения инвесторов на пустующие производственные площадки. Также регионы нуждаются в федеральных средствах на создание инфраструктуры индустриальных парков - по словам Любимова, этой теме тоже было уделено внимание на заседании совета.

"Сегодня было конкретно сказано, что на федеральном уровне будут продвигаться определенные решения, которые позволят регионам за счет бюджетного кредита развивать инфраструктуру под конкретных инвесторов, под целый пул инвесторов, а потом возмещать этот бюджетный кредит из поступивших от этих инвесторов в будущем налогов", - отметил глава региона.

В заседании совета при полпреде президента РФ в ЦФО на тему "Об организации работы по увеличению объема инвестиций в основной капитал" в среду приняли участие представители властей всех 18 регионов округа, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.