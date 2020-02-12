Казахстан предложил РФ проложить газопровод "Сила Сибири - 2" в Китай по своей территории

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с российским коллегой Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири - 2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад - Восток". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минэнерго Казахстана Серикжан Ермантаев.

"Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири - 2" по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад - Восток" Китайской Народной Республики", - сказал Ермантаев.