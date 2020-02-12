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Российские банки снижают ставки по ипотеке вслед за понижением ставки ЦБ

Следом за решением регулятора о снижении ставок по ипотеке объявили ВТБ и Альфа-банк, также об планах по снижению заявили в Промсвязьбанке, МКБ, Совкомбанке, Раффайзенбанке и Сбербанке

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российскик банки оперативно отреагировали на решение Банка России 7 февраля снизить ключевую ставку до 6%.

Ряд крупнейших кредитных организаций уже объявили о том, что ипотека становится дешевле, другие банки, опрошенные ТАСС, также готовятся снизить ставки по жилищным кредитам.

На первом в 2020 году заседании совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6%. Позже Набиуллина не исключила, что регулятор может еще снизить ставку на одном из следующих заседаний. Глава Банка России также отметила, что кредитные ставки на рынке также продолжат снижаться, в частности в среднем ипотечные ставки достигли исторического минимума - 9%, при этом ЦБ РФ ожидает их дальнейшего снижения.

Следом за решением регулятора о снижении ставок по ипотеке объявили ВТБ и Альфа-банк. Госбанк с 11 февраля снизил ставки на 0,5 п. п. по всей линейке ипотечных программ, таким образом, кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что средние ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% (поручение президента на 2024 год - прим. ТАСС) уже в текущем году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку.

Альфа-банк также "пробил" планку в 8% и снизил ставки по ипотеке до 7,99% на строящееся жилье, на "вторичку" кредит будет стоить от 8,39%, на рефинансирование - от 8,49%. Ставки в банке в среднем снижены до 0,4 п. п. "Рынок ипотечного кредитования с высокой вероятностью продемонстрирует рекордно низкие ставки, что, в свою очередь, отразится на росте спроса на покупку жилья и, соответственно, на рост объемов ипотечного кредитования",- отметил руководитель департамента по развитию ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов.

С 13 февраля также планирует снизить стоимость жилищных кредитов Промсвязьбанк. В банке ТАСС сообщили, что снижение коснется всех ипотечных программ, включая рефинансирование, в среднем на 0,5 п. п. "С 6 февраля [банк] снизил ставки по программам военной ипотеки на 0,4 п. п.", - также уточнили в кредитном учреждении.

Рынок ипотеки продолжит расти

Не исключили снижения ставок по всей линейке своих продуктов, включая ипотеку, МКБ и Совкомбанк. "Ставки по нашим продуктам продолжат плавное снижение в ближайшие месяцы", - отмечает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, сигнал ЦБ о продолжении цикла снижения ставки, несмотря на достижении нижней границы нейтрального диапазона 6-7%, открывает возможность дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам.

"Таким образом, регулятор переходит к стимулирующей монетарной политике. Ожидаем, что максимальная ставка по рублевым вкладам в ближайшие полгода опустится ниже 5,5%. В свою очередь, средняя ставка по выданной ипотеке может уйти ниже 8,5%", - считает эксперт.

В Раффайзенбанке отметили, что в связи с очередным снижением ключевой ставки можно ожидать дальнейшего роста ипотечного рынка. "Однако динамика замедлится: при снижении маржи банки конкурируют по бизнес-модели, сокращению издержек, а это длительный процесс. В прошлом году ЦБ снижал ключевую ставку пять раз, и мы реагировали на решение регулятора снижением тарифов по своим продуктам. На фоне снижения ставок наибольшую долю в программах кредитования будет занимать рефинансирование. Подобную ситуацию мы уже наблюдали в 2017 - начале 2018 года, во время прошлого раунда снижения ставок", - считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Глава крупнейшего участника рынка ипотеки Сбербанка Герман Греф в ходе брифинга 11 февраля, отвечая на вопрос о планах банка по снижению ипотечных ставок, отметил, что кредитная организация будет следовать рыночным трендам.

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