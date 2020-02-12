Минтранс заявил, что средства на строительство моста через Лену в бюджете не предусмотрены

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бюджетные средства на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии не предусмотрены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что консорциум группы "ВИС" и "РТ-Развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания" - стал победителем торгов на строительство автомобильного моста через Лену. "РТ-Развитие бизнеса" владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС - 66,6%.

При этом финансовый партнер и условия кредитования будут определены после проведения переговоров с финансирующими организациями и заключения концессионного соглашения, которое планируется подписать в феврале.

Там также сообщили, что ведомство высказало ряд замечаний к проекту концессионного соглашения, по которому планируется построить мост, но ответа не получило.

"Министерство транспорта России не знакомо с условиями проекта концессионного соглашения о строительстве моста через Лену. В конце прошлого года финансовая модель и параметры строительства обсуждались, Минтранс высказал свои замечания и попросил ответить на ряд вопросов. Ответы получены не были", - сказали в Минтрансе.

О проекте

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма".

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы.