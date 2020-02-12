Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в ТЭК и в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Главы Минэнерго РФ и Казахстана Александр Новак и Нурлан Ногаев в рамках рабочей встречи в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в энергетике и совместную работу в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран, в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.

"Электроэнергетические системы наших стран работают в синхронном режиме, что существенно повышает их надежность и экономические показатели", - приводит пресс-служба Минэнерго РФ слова Новака в рамках встречи с казахстанским коллегой.