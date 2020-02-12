{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Минпромторг не ожидает дефицита смартфонов в РФ на фоне коронавируса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает дефицита смартфонов в РФ в связи с закрытием производств в Китае из-за вспышки коронавируса, заявил ТАСС директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Мне кажется, у нас такое количество смартфонов на складах, что со смартфонами точно перебоев не будет. Вопрос, скорее, в части компонентов, которые наша промышленность использует", - сказал он.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты компании Merlion, которой принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк" сообщили, что закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса может привести к дефициту смартфонов и их подорожанию уже к началу весны.

Между тем, в компаниях "Связной" (крупнейший ретейлер смартфонов в РФ), "Мегафон", re: Store заявили, что не отмечают никаких изменений в поставках и не получали уведомлений об изменениях в графике поставок товаров от производителей. В "Билайне" заявили, что не видят никаких рисков с точки зрения поставок, и дефицита товара сейчас нет. Группа "М.Видео-Эльдорадо" также пока воздержалась от прогнозов на будущее, но сообщила, что в настоящее время не испытывает сложностей с наличием товаров, в магазинах сети есть полный ассортимент цифровой и бытовой техники. По данным АКОРТ, куда входят сети DNS и "М.Видео - Эльдорадо", по потребительским товарам на данный момент задержек в поставках нет.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Полпред в ЦФО считает, что привлечение инвестиций в регионы должно носить целевой характер
По словам Игоря Щеголева, для достижения необходимого показателя привлечения инвестиций - 27% от объема внутреннего регионального продукта - регионам требуется большее число проектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС