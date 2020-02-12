Минпромторг не ожидает дефицита смартфонов в РФ на фоне коронавируса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает дефицита смартфонов в РФ в связи с закрытием производств в Китае из-за вспышки коронавируса, заявил ТАСС директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Мне кажется, у нас такое количество смартфонов на складах, что со смартфонами точно перебоев не будет. Вопрос, скорее, в части компонентов, которые наша промышленность использует", - сказал он.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты компании Merlion, которой принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк" сообщили, что закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса может привести к дефициту смартфонов и их подорожанию уже к началу весны.

Между тем, в компаниях "Связной" (крупнейший ретейлер смартфонов в РФ), "Мегафон", re: Store заявили, что не отмечают никаких изменений в поставках и не получали уведомлений об изменениях в графике поставок товаров от производителей. В "Билайне" заявили, что не видят никаких рисков с точки зрения поставок, и дефицита товара сейчас нет. Группа "М.Видео-Эльдорадо" также пока воздержалась от прогнозов на будущее, но сообщила, что в настоящее время не испытывает сложностей с наличием товаров, в магазинах сети есть полный ассортимент цифровой и бытовой техники. По данным АКОРТ, куда входят сети DNS и "М.Видео - Эльдорадо", по потребительским товарам на данный момент задержек в поставках нет.