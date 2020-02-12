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СМИ: управляющий UniCredit и экс-президент Ferrari проходят по делу о банкротстве Alitalia

По данным агентства ANSA, ранее под следствие попал также Джеймс Хоган, возглавлявший совет директоров авиаперевозчика после приобретения авиакомпанией Etihad Airways в 2014 году 49-процентной доли в Alitalia

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Имена главного управляющего крупнейшего итальянского банка UniCredit Жан-Пьера Мустье, вице-президента ассоциации промышленников Confindustria Антонеллы Манси и других ведущих менеджеров фигурируют в расследовании дела о банкротстве бывшего национального авиаперевозчика Alitalia. Об этом сообщило в среду агентство ANSA.

По его данным, ранее под следствие попали бывший президент Ferrari Лука Монтедземоло, а также Джеймс Хоган, возглавлявший совет директоров Alitalia после приобретения в ней в 2014 году 49-процентной доли со стороны авиакомпании Etihad Airways. Расследование ведет специальное подразделение Финансовой гвардии Италии по экономическим преступлениям.

Еще в 2008 году Alitalia искала надежного партнера, тогда основным претендентом была Air France. Однако занимавший в то время пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лично воспрепятствовал продаже пакета акций французской стороне. В итоге в 2014 году было достигнуто соглашение с процветающей компанией из ОАЭ, которая стала партнером Alitalia, фактически лишившейся статуса национального перевозчика.

После проведения ребрендинга и других имиджевых операций компания продолжала оставаться убыточной, что привело к назначению правительством в 2017 году чрезвычайного управления. Оно продолжается до сих пор при предоставлении государственных займов в ожидании предложений о вхождении новых партнеров. Одним из них стала компания с государственным участием "Почта Италии".

В отношении прочих потенциальных партнеров остается большая неясность. Интерес к Alitalia проявляли различные авиакомпании от Delta до Lufthansa, а также бюджетные авиалинии, однако пока соглашения достигнуть не удалось. Под вопросом и участие итальянской компании Atlantia, в которую входит, в частности, обслуживающая автодороги Autostrade per l'Italia. Последней грозит лишение лицензии после обвала в августе 2018 года автоэстакады в Генуе, в результате которого погибли 43 человека.

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Италия
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