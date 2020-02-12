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Минпромторг: операторы смогут покупать российское оборудование для 5G через два-три года

При этом в ведостве отметили, что для производства отечественного оборудования в необходимых объемах нужны значительные финансовые вливания

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские операторы связи смогут закупать и использовать отечественное оборудование для 5G через два-три года, заявил ТАСС директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Я думаю, не раньше, чем через три года. Полноценной линейки, которая сейчас была бы доступна и уже реализовывалась на сети какого-либо оператора, пока нет. Мы рассчитываем, что российское оборудование появится и операторы смогут начать его использовать через два-три года при оптимистичном сценарии и при условии, что мы начнем работать с этого года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда операторы связи смогут использовать отечественное оборудование для 5G.

При этом Шпак признал, что для производства отечественного оборудования для 5G в необходимых объемах нужны значительные финансовые вливания. "Их размер немаленький, поскольку необходимо много различных решений, которые пока у нас отсутствуют. Да, есть существенные заделы по многим областям, но все это надо сделать системно. Не исключено, что мы будем принимать дополнительные меры для того, чтобы обеспечить быстрое и эффективное внедрение разработанного оборудования", - уточнил он.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация может запустить пилотную зону 5G на собственном оборудовании в одном из регионов РФ в 2022-2023 годах. Первые пилотные зоны 5G на зарубежном оборудовании запустили в Москве российские мобильные операторы в 2019 году "Билайн" тестирует возможности сетей связи пятого поколения на стадионе "Лужники", МТС - на ВДНХ, "Мегафон" - в деловом центре "Москва-Сити", Tele2 - на Тверской улице.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".

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