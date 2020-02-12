Цена нефти Brent растет более чем на 4%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась более чем на 4% - до $56,2 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Так, в ходе торгов среды Brent уже подорожала на $2.

Последний раз цена нефти данного сорта находилась выше отметки в $56 за баррель 6 февраля.

Мартовские фьючерсы WTI растут на 3,4% - до $51,60 за баррель.

Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. Курс доллара на Московской бирже на 17:50 мск снижается на 0,4% - до 63,11 рубля, курс евро - на 0,6%, до 68,79 рубля.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК в январе 2020 года выполнили новые условия соглашения по сокращению добычи нефти на 127%. В абсолютном значении 11 участвующих в сокращении стран (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от обязательств) снизили добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 1,18 млн баррелей в сутки.

Также представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР сообщил, что темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в Китае за последнюю неделю сократились на 48,2%.