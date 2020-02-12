В Петербурге сократят число маршрутов наземного общественного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют сократить число маршрутов наземного общественного транспорта с 739 до 561 в рамках реформы, сообщил журналистам в среду вице-губернатор города Максим Соколов.

Реформа (новые правила вступят в силу 15 июля 2020 года) призвана повысить качество транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет обновления парка автобусов, отказа от маршрутных такси и полного перехода на регулируемый тариф. Это позволит пассажирам использовать льготные проездные билеты на всех видах городского общественного транспорта. Также реформа исключит из сети дублирующие маршруты, когда один маршрут обслуживают коммерческий и городской перевозчики.

"С середины июля будет разыграно 18 лотов на обслуживание 131 коммерческого маршрута сроком на пять лет, в рамках новых контрактов перевозчики закупят 900 новых автобусов. До июля 2021 года будут разыграны оставшиеся 24 лота на обслуживание 233 маршрутов. Общая стоимость лотов составит около 11,2 млрд рублей", - сказал Соколов. Оставшиеся 197 маршрутов останутся под управлением городских перевозчиков "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс".

Всего транспортным компаниям потребуется приобрести около 2,6 тыс. автобусов не старше 2018 года выпуска. Из них 1,8 тыс. будут большой вместимости. Новый транспорт должен быть приспособлен для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками, а также оборудован кондиционером и средствами комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом. Также во всех автобусах станет возможна оплата проезда любыми видами банковских карт. Сохранятся все виды льгот на проезд и скидки по проездным билетам длительного пользования.

До вступления в силу новых правил перевозки наземным общественным транспортом в Петербурге осуществляют 16 коммерческих компаний.