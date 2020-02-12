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Китайская вирусная пневмония

Минпромторг считает, что электронная промышленность РФ не остановится из-за коронавируса

В ведомстве отметили, что пока речь идет о недельной задержке поставок компонентов из-за продления каникул на китайских предприятиях

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не исключает возникновения дефицита китайских компонентов для радиоэлектроники, однако это не приведет к остановке российской отрасли, заявил ТАСС директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Я не думаю, что это будет критично. Да, возможно, по каким-либо отдельным позициям дефицит может возникать, но это не приведет к остановке российской электронной промышленности или значимому дефициту по всей номенклатуре", - сказал он.

По словам Шпака, сейчас речь идет о недельной задержке поставок компонентов из-за продления каникул на китайских предприятиях. "В этих условиях, если китайские производители будут и дальше затягивать, существует риск возникновения некоторых дефицитных позиций. Но я уверен, что правительство КНР ситуацию контролирует, оно в этом заинтересовано, и в его интересах, сохранив необходимые меры безопасности, все-таки начинать запускать производств", - отметил Шпак.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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