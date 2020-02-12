Госдума может 20 февраля принять поправки о расширении программы маткапитала

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума может уже на следующей неделе принять инициированные "Единой Россией" поправки, расширяющие программу материнского капитала. Об этом заявил в среду на заседании президиума генсовета партии секретарь генсовета Андрей Турчак.

"Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект [с предложенными поправками] будет рассмотрен Госдумой во втором чтении, а на следующий день - в третьем", - сказал Турчак. Он обратил внимание, что "многие семьи ждут этих решений".

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Поправки, о которых идет речь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Кроме того, маткапитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок - они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.

Кроме того, в результате реализации новелл срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с фактически месяца до пяти дней. Поправки предусматривают и сокращение срока оказания услуги по направлению средств материнского капитала на те или иные цели: если сегодня это занимает до месяца из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений, то после принятия поправок и автоматизации весь процесс займет до 10 дней.

Данные поправки направлены на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе послания президент предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до более 616 тыс. рублей.

Поправки предложены к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. Как пояснил ранее журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, договоренность о том, что для ускорения процесса поправку внесут к уже рассматриваемому законопроекту, была достигнута на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем думской фракции единороссов Сергеем Неверовым.