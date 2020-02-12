МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти в республику. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы готовы обсуждать разные схемы", - сказал Дюков, отвечая на вопрос о возможности поставок нефти в Белоруссию.

При этом Дюков отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.

Ранее в среду пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил, что концерн "Белнефтехим" не принимал решений об ограничении поставок нефтепродуктов сетям российских АЗС на территории Белоруссии. При этом российским компаниям было предложено сотрудничество по давальческой схеме.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям. С 4 января поставки сырья в республику возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ "Нафтан".

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.