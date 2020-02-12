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Суд Петербурга отказался взыскать более 900 млн рублей с дирекции Минкультуры за сцену МДТ

Истцом по делу выступала компания "Стройсоюз СВ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске компании "Стройсоюз СВ" - бывшему подрядчику по строительству новой сцены Малого драматического театра (МДТ), которая требовала взыскать с заказчика работ, Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ, более 900 млн рублей за расторжение контрактов. Об этом говорится в решении суда.

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"Информация о принятом судебном акте: в иске отказать полностью", - говорится в решении. Полный его текст пока не опубликован.

Компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс на строительство новой сцены МДТ - Театра Европы, но позже договор с ней был расторгнут по инициативе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Позже в отношении компании начали процедуру банкротства, а из-за хищений при строительстве сцены возбудили уголовное дело. Основным фигурантом дела о хищениях стал бывший руководитель компании "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев.

Компания не согласилась с решением об одностороннем разрыве контрактов и подала еще в 2017 году в суд иск с требованием взыскать с дирекции 939 млн рублей. Компания считала, что дирекция обязана возместить ей убытки. В свою очередь ранее дирекция подавала иск к "Стройсоюзу СВ", по которому в июле прошлого года ей удалось отсудить у фирмы около 200 млн рублей аванса, который был уплачен до расторжения контракта.

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РоссияСанкт-Петербург
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