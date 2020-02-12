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МЭР выступает против возвращения Россельхознадзору контроля за пестицидами

В материалах Совфеда также отмечается, что Роспотребнадзор считает полномочия Россельхознадзора достаточными для надзора в этой сфере

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ выступает против возвращения Россельхознадзору контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом говорится в материалах комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которые есть в распоряжении ТАСС.

Вопрос об этом стал снова актуален после массовой гибели пчел летом 2019 года, которую специалисты, в том числе связывали с бесконтрольным использованием пестицидов. Решением проблемы Россельхознадзор видит получение полномочий по контролю в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами по принципу "от поля до прилавка", в том числе в отношении продукции, завозимой из других стран, отмечается в материалах.

"В соответствии с представленными письмами и таблицами разногласий, Минэкономразвития России считает целесообразным сохранить "действующую модель осуществления государственного надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами". Роспотребнадзор также уведомил правительство и Минсельхоз о том, что считает полномочия Россельхознадзора достаточными для осуществления надзора в указанной сфере", - отмечается в материалах Совета Федерации.

В Минэкономразвития и Роспотребнадзоре пока не ответили на запрос ТАСС.

О законопроекте

В конце декабря 2019 года Минсельхоз согласовал законопроект о наделении Россельхознадзора правом контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Как сообщили тогда ТАСС в пресс-службе министерства, Минсельхоз направил документ в Аналитический центр при правительстве России для рассмотрения на заседании профильной рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины". Затем планировалось внести законопроект в правительство РФ.

В июле 2019 года Россельхознадзор сообщал, что считает необходимым вернуть Минсельхозу полномочия по контролю над применением агрохимикатов, в том числе для того, чтобы предотвратить массовую гибель пчел в России. По данным ведомства, в течение последних восьми лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. По мнению представителей ведомства, такая ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области.

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