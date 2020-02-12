Минпромторг выступил за запрет госзакупок импортной радиоэлектроники при аналогах в России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ готовит предложения о запрете на гоcзакупку иностранного радиоэлектронного оборудования при наличии его отечественных аналогов, сообщил ТАСС директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак.

"Мы уже подготовили ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты и считаем, что необходимо вводить запрет на использование иностранного радиоэлектронного оборудования для государственных нужд при государственных и муниципальных закупках в том случае, если существует его полноценный российский аналог. Минпромторг готовит соответствующие предложения", - сказал он.

Действующее законодательство предусматривает преференции отечественным производителям, но не прямой запрет на госзакупку импортной радиоэлектроники.

Летом 2019 года правительство РФ утвердило разработанное Минпромторгом постановление, устанавливающее преференции до 30% для отечественной радиоэлектронной продукции и вводящее ограничения на участие в госзакупках импортного оборудования. Документ предполагает создание единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Для попадания в реестр компания должна быть зарегистрирована на территории РФ, доля участия российских организаций или граждан должна составлять более 50%. При этом производство должно вестись на территории РФ с применением отечественных интегральных микросхем, а сама компания должна обеспечивать тестовое и сервисное сопровождение для заказчиков.

Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда пояснял, что фактически закупки будут регулироваться двумя способами: путем утверждения правила "третий лишний" или увеличением преференции с текущих 15% до 30%.

В декабре 2019 года было подписано постановление правительства, устанавливающее запрет на покупку иностранных систем хранения данных для государственных и муниципальных нужд с 2020 года. Согласно документу, разработанному Минпромторгом, запрет коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства.