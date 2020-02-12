"Роснано" и "Газпром" примут участие в строительстве метанолового завода в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Компании "Роснано" и "Газпром" будут участвовать в реализации российско-японского проекта по строительству в Волгограде метанолового завода, общий объем инвестиций составит около $7,5 млрд, сообщил ТАСС в среду заместитель губернатора - глава комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

В сентябре 2018 года пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщала, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке РФПИ, японский конгломерат Marubeni Corporation и российская инфраструктурная корпорация АЕОН договорились о согласовании условий по финансированию работ по созданию химического кластера в Волгограде. Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко ранее отмечал, что строительство метанолового завода станет первым шагом в создании химического кластера.

"К 2024 году при участии АО "Роснано", Российского фонда прямых инвестиций, японских инвесторов планируется ввести в эксплуатацию производство метанола общим объемом $7,5 млрд. Проект сложный, инвестор планирует построить собственную генерацию, это потребует порядка 1 млрд кубов газа в год. Сейчас ведутся переговоры с "Газпромом", - сказал Беков.

Он отметил, что сырьем для метанола станет природный газ. "Это будет крупнейший потребитель газа - на производство пойдет около 1,5 -2 млрд кубометров и около 1 млрд - на собственную генерацию для выработки электроэнергии. Потому что та стоимость электроэнергии, которая сейчас здесь, может сделать проект просто нерентабельным", - пояснил заместитель губернатора.

По его словам, в настоящее время готовится проектная документация, "идет работа по расчистке бывшей площадки завода "Химпром", готовится 25 га земли под строительство нового завода, более 60 старых цехов демонтируют". "На первом этапе проекта до 2023 года будет освоено порядка $1,5 млрд, ожидается создание более 1 тыс. рабочих мест. Сейчас для реализации проекта прорабатывается возможность заключения специального инвестиционного контракта, сторонами которого выступят инвестор, Минпромторг России, администрация Волгоградской области", - уточнил Беков.

В декабре прошлого года генеральный директор компании-инвестора GTM One Александр Шведов заявил журналистам, что строительство метанолового завода в Волгограде начнется в 2021 году.