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En+ Group выкупила 21,37% своих акций у ВТБ

Ранее компания сообщала о планах выкупить свои акции за $1,58 млрд

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. En+ Group закрыла сделку по выкупу 21,37% своих акций у ВТБ. Об этом говорится в сообщении компании.

En+ 6 февраля объявила о планах выкупить свои акции у ВТБ (21,37%) за $1,58 млрд.

Ранее сообщалось, что группа выкупит у ВТБ свои акции по цене $11,57 - с дисконтом к рыночной стоимости бумаг. Покупка доли банка будет профинансирована за счет кредитных средств Сбербанка в размере до 110,6 млрд рублей. Согласно кредитному соглашению, выплата долга начнется с 2023 года.

En+ Group не планирует аннулировать выкупленные акции ВТБ. Отмечалось, что впоследствии этот пакет может быть использован для привлечения стратегического инвестора или при благоприятных рыночных условиях в долгосрочной перспективе компания может вторично разместить их на рынке (SPO). Пока он будет находится на балансе дочерних структур En+ Group.

При этом, в соответствии с более ранними договоренностями, в отношении 14,33% голосовать также будут независимые управляющие. Решение по голосованию оставшимися акциями - более 7% - будет приниматься советом директоров за исключением тех решений, в которых может существовать непосредственный конфликт интересов. В этом случае эта часть акций не будет принимать участие в голосовании.

En+ Group отмечала, что выкуп доли у ВТБ приведет к упрощению структуры группы и не нарушает договоренности "плана Баркера" (планы по выводу группы из-под санкций США).

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"). "Евросибэнерго" входит в группу и управляет энергетическими предприятиями En+.

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