Агропромышленный комплекс Татарстана увеличил прибыль на 12,5% в 2019 году

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Прибыль предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Республики Татарстан в 2019 году выросла на 12,5% по отношению к показателю 2018 года - до 9,9 млрд рублей. Об этом в среду на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщил глава ведомства и вице-премьер республики Марат Зяббаров.

"Денежная выручка выросла на 15% и составила более 119 млрд рублей. Прибыль выросла на 1 млрд рублей (до 9,9 млрд рублей). Рентабельность превысила 10,5%, уменьшилось количество убыточных предприятий", - сказал он.

Для сравнения, в 2018 году прибыль предприятий АПК республики составила 8,8 млрд рублей, а выручка - 103,2 млрд рублей. Рентабельность составляла 10,1%.

По словам Зяббарова, за прошлый год доля АПК в валовом региональном продукте Татарстана выросла на 16%. В 2019-м предприятия отрасли произвели продукции на сумму более 461 млрд рублей. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства выросла на 3% и составила почти 251 млрд рублей. В прошлом году уменьшилось число убыточных хозяйств - доля прибыльных организаций составляет 93%.

Зяббаров добавил, что средний показатель урожайности по республике составил 27,2 центнера с гектара и выше, что больше показателя 2018 года на 1,2 центнера. В республике собрали более 4,5 млн тонн зерна, 2,8 млн тонн сахарной свеклы, картофеля - 1,2 млн тонн, овощей - более 340 тыс. тонн.