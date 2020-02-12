Количество клиентов-физлиц на брокерском обслуживании удвоилось в 2019 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Количество физлиц на брокерском обслуживании увеличилось в 2019 году практически вдвое, до 4,3 млн клиентов. Об этом свидетельствуют опубликованные Банком России статистические показатели деятельности отдельных видов профессиональных участников рынка ценных бумаг за IV квартал 2019 года.

Отмечается, что основными факторами массового притока частных инвесторов являются совершенствование онлайн-сервисов и мобильных приложений, снижение ставок банковских депозитов с одновременным появлением новых финансовых продуктов на фондовом, валютном и срочном рынках, которые дают большую доходность по сравнению с депозитами, а также меры государственного стимулирования на рынке ИИС (налоговые льготы).

В свою очередь, количество ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) по итогам 2019 года превысило 1,6 млн. Только за IV квартал 2019 года их количество возросло на 39,8%, до 467 тыс. Наибольшее количество ИИС приходится на брокерские счета - более 1,4 млн единиц.

Банк России отмечает, что "в последнее время порог входа в отрасль резко снизился, клиенты открывают счета с небольшими вложениями, как правило, для пробных инвестиций на фондовом рынке". Так, по данным ЦБ, в IV квартале 2019 года среднее значение брокерского счета ИИС снизилось до 92 тыс. рублей, а ИИС в доверительном управлении - до 301 тыс. рублей.

В IV квартале также продолжилось сокращение количества профучастников - на 2,8%, до 484. Основными причинами ухода с рынка являются как применение Банком России надзорных мер за неоднократные нарушения законодательства в сфере рынка ценных бумаг (56% в IV квартале 2019 года), так и добровольные заявления на аннулирование лицензий (44%) вследствие повышения конкуренции со стороны крупных профучастников.