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Самарский губернатор просит поддержать "АвтоВАЗ" для производства газомоторных автомобилей

Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что уже разрабатывается проект постановления, который позволит напрямую оказывать помощь производителям, выпускающим машины на природном газе

САМАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил письмо в правительство РФ с предложением о поддержке производства автомобилей на газомоторном топливе на "АвтоВАЗе". Об этом журналистам сообщили в среду в региональном правительстве.

"Мы изложили наше видение ситуации и направили письмо в правительство страны. Мы получили ответ, в котором было сказано, что прямые формы поддержки посредством субсидий будут заменены на конкурсное финансирование лизинговых компаний", - цитируют в правительстве Азарова.

Отмечается, что в конце 2019 года президент тольяттинского предприятия Ив Каракатзанис, в свою очередь, обращался к губернатору с целью оказать содействие и направить обращение в правительство РФ для того, чтобы из федерального бюджета были выделены дополнительные средства на программу поддержки производства газомоторных автомобилей.

"По нашей информации, работа продолжается и сейчас федеральное министерство промышленности и торговли разрабатывает соответствующий проект постановления, который позволит напрямую оказывать помощь производителям, выпускающим автомобили на компримированном природном газе", - сказал губернатор.

"АвтоВАЗ" на сегодня является единственным в России серийным производителем легковых машин, работающих на природном газе (метане). В линейке "АвтоВАЗа" есть два автомобиля с метановой газобаллонной установкой Vesta CNG (выпускается с 2017 года) и Largus CNG (выпускается с начала 2019 года). С момента запуска реализовано 6 тыс. автомобилей.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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