Самарский губернатор просит поддержать "АвтоВАЗ" для производства газомоторных автомобилей

САМАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил письмо в правительство РФ с предложением о поддержке производства автомобилей на газомоторном топливе на "АвтоВАЗе". Об этом журналистам сообщили в среду в региональном правительстве.

"Мы изложили наше видение ситуации и направили письмо в правительство страны. Мы получили ответ, в котором было сказано, что прямые формы поддержки посредством субсидий будут заменены на конкурсное финансирование лизинговых компаний", - цитируют в правительстве Азарова.

Отмечается, что в конце 2019 года президент тольяттинского предприятия Ив Каракатзанис, в свою очередь, обращался к губернатору с целью оказать содействие и направить обращение в правительство РФ для того, чтобы из федерального бюджета были выделены дополнительные средства на программу поддержки производства газомоторных автомобилей.

"По нашей информации, работа продолжается и сейчас федеральное министерство промышленности и торговли разрабатывает соответствующий проект постановления, который позволит напрямую оказывать помощь производителям, выпускающим автомобили на компримированном природном газе", - сказал губернатор.

"АвтоВАЗ" на сегодня является единственным в России серийным производителем легковых машин, работающих на природном газе (метане). В линейке "АвтоВАЗа" есть два автомобиля с метановой газобаллонной установкой Vesta CNG (выпускается с 2017 года) и Largus CNG (выпускается с начала 2019 года). С момента запуска реализовано 6 тыс. автомобилей.