Польша запросила у "Газпрома" информацию по строительству "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) запросило у "Газпрома" информацию, касающуюся строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе антимонопольного регулятора.

"Управление проводит антимонопольный процесс против "Газпрома" и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток - 2", - сказала глава пресс-службы UOKiK Малгожата Челох - В рамках этого разбирательства мы задаем его фигурантам разные вопросы. Одним из таких субъектов является компания "Газпром". Она напомнила, что "за неразглашение информации в рамках этого разбирательства в прошлом году была оштрафована компания Engie Energy на сумму 172 млн злотых ($45 млн)".

Ранее UOKiK провел расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По данным регулятора, "Газпром" без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.

Польский антимонопольный регулятор также помешал "Газпрому" и его европейским партнерам создать единую компанию - оператора для строительства "Северного потока - 2". Тогда партнеры по проекту начали финансирование не через совместные предприятия, а через кредиты. Оператором проекта выступает "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские компании финансируют строительство газопровода как кредиторы.